Mercedes-Benz AG : des ventes très soutenues au troisième trimestre

(Boursier.com) — Mercedes -Benz AG défie la morosité ambiante. Le constructeur automobile allemand a livré 517.800 véhicules dans le monde au troisième trimestre, soit 21% de plus que sur la même période de 2021. Une performance remarquable alors que la production et les ventes continuent d'être affectées par les pénuries de semi-conducteurs et les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. La firme a notamment bénéficié d'une très forte demande en Chine où les ventes ont bondi de 37%. En Europe, où la flambée des factures énergétiques affecte les acheteurs, les livraisons ont tout de même augmenté d'environ 18%, les constructeurs automobiles rattrapant leurs commandes après des mois de graves pénuries de semi-conducteurs qui ont entravé la production.

Les ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) ont par ailleurs été multipliées par plus de deux sur un an à 30.000 unités. "La demande mondiale de véhicules Mercedes-Benz reste robuste, même si les incertitudes sur l'approvisionnement énergétique en Europe et les défis liés au Covid en cours en Asie continuent d'avoir un impact sur le sentiment des consommateurs", affirme le groupe basé à Stuttgart.

Le principal concurrent de Mercedes-Benz, BMW, a dévoilé hier des ventes trimestrielles en léger repli sur un an, avec un peu moins de 588.000 véhicules écoulés. Dans l'électrique, BMW a comme son rival continué à bénéficier d'une excellente dynamique avec des livraisons multipliées par plus de deux sur un an (plus de 52.300 unités écoulées). "La croissance dynamique de nos modèles entièrement électriques reflète la façon dont la gamme électrique de BMW Group séduit les clients - alors que nous continuons à faire avancer la transition vers l'électromobilité", a déclaré Pieter Nota, membre du conseil d'administration de BMW. "Avec notre gamme de produits attrayante et durable dans toutes les technologies de transmission et nos solides performances opérationnelles, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de ventes pour 2022". Le groupe BMW vise plus de deux millions de véhicules entièrement électriques sur les routes d'ici la fin de 2025.