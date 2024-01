Memscap : trajectoire confirmée

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies (non audité) de Memscap pour le 4e trimestre 2023 s'établit à 3,97 millions d'euros (2,70 ME pour le 4e trimestre 2022), soit une croissance de 47,0% sur ce trimestre et de 50,7% sur l'exercice 2023.

Le taux de marge brute s'établit à 42,6% du chiffre d'affaires consolidé (41,3% au 4e trimestre 2022). Il progresse de 1,3 point et continue de bénéficier de la croissance des volumes de ventes et d'un mix produit favorable sur le trimestre. La marge brute s'élève ainsi à 1,69 ME (1,11 ME pour le 4e trimestre 2022).

Les charges opérationnelles, nettes de subventions, s'établissent à 876 kE (925 kE pour le 4e trimestre 2022).

En conséquence, le bénéfice opérationnel des activités poursuivies s'établit à 818 kE (20,6% du chiffre d'affaires consolidé) contre un bénéfice opérationnel de 190 kE au titre du 4e trimestre 2022.

Le bénéfice net après impôt des activités poursuivies s'élève ainsi à 702 kE sur le 4e trimestre 2023 (56 kE sur le 4e trimestre 2022). L'ensemble consolidé présente un bénéfice net de 702 kE sur le 4e trimestre 2023 (17,7% du chiffre d'affaires consolidé) contre un bénéfice net de 1,68 ME sur le 4e trimestre 2022 après prise en compte des activités abandonnées. Il est rappelé que le bénéfice net du quatrième trimestre 2022 intégrait la plus-value exceptionnelle de 1,75 ME réalisée suite à la cession des actifs dédiés à l'activité de fonderie (Produits sur mesure) et détenus par la filiale américaine du Groupe.

Sur l'année, le bénéfice net après impôt des activités poursuivies s'élève à 2,14 ME (151 kE en 2022). L'ensemble consolidé présente un bénéfice net de 2,14 ME en 2023 (1,05 ME en 2022).

Le Groupe bénéficie ainsi d'une progression sur le trimestre de ses liquidités disponibles (trésorerie et placements associés) s'établissant à 6,24 ME au 31 décembre 2023 (5,46 ME au 31 décembre 2022). Au 31 décembre 2023, le montant total des emprunts financiers hors obligations locatives est limité à 128 kE. "Cette progression des liquidités disponibles traduit la capacité du Groupe à générer un solide flux de trésorerie opérationnel dans un contexte d'hypercroissance des activités et du besoin en fonds de roulement afférent", commente le management.

Perspectives

Les réalisations opérationnelles et financières de Memscap sur l'exercice 2023 confirment la trajectoire à 2026 définie par le Plan 4C axé sur un taux d'hypercroissance annuel moyen de 20% associé à des niveaux élevés de rentabilité.