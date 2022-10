Memscap sans réaction après les comptes

(Boursier.com) — Memscap évolue peu ce jour en bourse. Le groupe a annoncé son chiffre d'affaires et ses résultats pour le troisième trimestre, clos le 30 septembre 2022. Hors activités américaines selon IFRS 5, le chiffre d'affaires trimestriel consolidé du groupe se situe à 2,1 millions d'euros (2,5 millions d'euros incluant les activités abandonnées). Le résultat opérationnel des activités poursuivies est à l'équilibre sur le 3ème trimestre 2022 contre un bénéfice opérationnel de 0,1 million d'euros sur le 3ème trimestre 2021. Après prise en compte du résultat financier et de la charge d'impôt différé, le groupe affiche un résultat net trimestriel des activités poursuivies à l'équilibre comparé à un bénéfice net de 0,1 million d'euros sur le 3ème trimestre 2021. L'Ebitda des activités poursuivies au titre du 3ème trimestre 2022 s'élève à +0,3 million d'euros, soit un montant cumulé de +1 ME sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022. Par ailleurs, la Société dispose de liquidités disponibles de 4,5 millions d'euros au 30 septembre 2022 incluant des titres de placement comptabilisés en actifs financiers non-courants pour un montant de 1,1 million. En complément de ce montant, le groupe dispose, à cette même date, de lignes de crédit disponibles non utilisées d'un montant de 0,4 million d'euros.

Comme précédemment annoncé dans le cadre de l'avancement du programme FABLITE, le groupe a initié la phase de restructuration des opérations américaines. Ce programme progresse selon les plans et devrait être finalisé sur le 4ème trimestre 2022, indique le groupe. Enfin, l'entité norvégienne regroupant les activités avionique et médical deviendra, à l'issue de la phase de restructuration des opérations américaines, le coeur opérationnel du groupe. Ses activités sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022 affichent des niveaux de ventes historiquement élevés grâce à la dynamique du secteur avionique. Cette tendance devrait continuer de s'intensifier sur le 4ème trimestre.