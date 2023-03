Memscap s'inscrit en vive hausse !

(Boursier.com) — Memscap grimpe de plus de 6% à 2,25 euros ce mercredi, alors que le groupe a généré un chiffre d'affaires consolidé pour le 4ème trimestre 2022 hors activités américaines qui s'établit à 2,7 millions d'euros (2,8 millions de dollars américains) comparé à 2,3 millions d'euros (2,6 millions de dollars américains) pour le 4ème trimestre 2021. Intégrant les activités abandonnées, le chiffre d'affaires sur ce trimestre s'élève à 3,0 millions d'euros (3,1 millions de dollars américains).

Le taux de marge brute du Groupe s'est établi à 41% des ventes consolidées contre 39% pour le 4ème trimestre 2021.

L'EBITDA des activités poursuivies au titre du 4ème trimestre 2022 s'est élevé à 0,4 million d'euros, soit un montant cumulé de +1,4 million d'euros sur l'exercice 2022. Le résultat net ressort à 1,7 ME. Par ailleurs, la société dispose de liquidités disponibles de 5,5 millions d'euros au 31 décembre 2022 incluant des titres de placement comptabilisés en actifs financiers non-courants pour un montant de 1,3 million d'euros.

Bénéficiant de ses investissements en 'R&D', de l'intensification de son activité commerciale et du dynamisme de ses marchés à haute valeur ajoutée, le groupe s'attend à une croissance de ses activités sur l'exercice à venir...

"Notre valorisation de Memscap fait ressortir un objectif de cours à 4,15 euros issu de la moyenne des valorisations par DCF et par comparables" commente Euroland Corporate : "Au cours actuel, Memscap se paie 4,7x le ROC 2023e vs 10,5x en moyenne pour ses comparables... Une telle décote n'est pas justifiée pour cet acteur qui devrait conjuguer croissance organique soutenue et rentabilité élevée. Nous initions la couverture de Memscap avec une opinion à Achat" conclut l'analyste.