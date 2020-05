Memscap : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — Memscap annonce que son Assemblée générale ordinaire annuelle s'est tenue à huis clos le 28 mai 2020 à 16h dans les locaux de la société à Bernin. Dans le contexte de la pandémie mondiale de Covid-19 et de lutte contre sa propagation, compte tenu des mesures de restriction de déplacements et de rassemblements prises par le gouvernement, l'Assemblée générale ordinaire annuelle de Memscap s'est tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, à l'exception du président et des membres du bureau de l'assemblée. Dans ces conditions, les actionnaires ont pu exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant l'assemblée générale, via le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance totalisaient 2.209.164 actions, soit 29,6% des actions ayant le droit de vote et 2.617.115 voix, soit 32,95% du nombre total des droits de vote. Ils ont adopté à une large majorité l'ensemble des résolutions soumises à leur approbation.