Memscap : résultat opérationnel à l'équilibre au second trimestre

(Boursier.com) — Memscap annonce son chiffre d'affaires et ses résultats pour le deuxième trimestre, clos le 30 juin 2021. Le chiffre d'affaires consolidé pour le 2ème trimestre 2021 s'établit à 2,7 millions d'euros (3,2 millions de dollars américains) comparé à 2,7 millions d'euros (3,0 millions de dollars américains) pour le 2ème trimestre 2020 et 2,7 millions d'euros (3,3 millions de dollars américains) pour le 1er trimestre 2021. Le taux de marge brute s'établit à 30% des ventes consolidées sur le 2ème trimestre 2021 contre 29% pour le 2ème trimestre 2020. Il convient de noter que la filiale américaine a bénéficié sur ce 1er semestre 2021 d'une subvention étatique PPP (Paycheck Protection Program) d'un montant de 0,2 million d'euros. Le montant des charges opérationnelles à 0,8 million d'euros sur le 2ème trimestre 2021 présente une réduction de 0,1 ME en glissement annuel. Le groupe affiche un résultat opérationnel à l'équilibre sur le 2ème trimestre 2021 contre une perte opérationnelle de 0,1 million d'euros au titre du 2ème trimestre 2020. Après prise en compte du résultat financier et de la variation d'imposition différée, la perte nette du groupe s'établit à 0,1 million d'euros sur ce trimestre, montant similaire à la perte nette du 2ème trimestre 2020.

L'EBITDA au titre du 2ème trimestre 2021 s'élève à +0,3 million d'euros, contre un EBITDA de +0,2 million d'euros pour le 2ème trimestre 2020. Le flux de trésorerie opérationnel quant à lui est également positif de 0,5 million d'euros.

Au 30 juin 2021, la Société dispose de liquidités disponibles de 4,8 millions d'euros (31 décembre 2020 : 4,2 millions d'euros) incluant des titres obligataires et participatifs de placement comptabilisés en actifs financiers non-courants pour un montant de 1,4 million d'euros. En complément de ce montant, le groupe dispose, à cette même date, de lignes de crédit disponibles non utilisées d'un montant de 0,4 million d'euros.

Le 2ème trimestre 2021 est marqué par la forte progression des ventes de l'activité avionique. Cette activité est redevenue le premier marché du groupe avec 54% des ventes consolidées sur ce 2ème trimestre 2021, malgré un contexte de pandémie de Covid-19 affectant profondément ce secteur. Par ailleurs, l'accélération des livraisons sur le secteur médical/biomédical lors du 1er trimestre 2021 a permis à Memscap d'accompagner la montée en puissance de l'activité avionique attendue et matérialisée sur ce 2ème trimestre. La combinaison de ces deux activités permet à la filiale norvégienne du groupe de continuer à traverser cette crise sans impact significatif sur son chiffre d'affaires et d'afficher une rentabilité accrue.

L'activité communications optiques, quant à elle, impactée par l'incident technique intervenu en fin d'exercice précédent, bénéficie d'une progression de son carnet de commande pour le trimestre à venir.

Malgré une crise sanitaire inédite, le groupe a continué d'accroitre sa position de liquidités disponibles, soit 4,8 millions d'euros à fin juin 2021, notamment grâce à un EBITDA positif sur le premier semestre 2021.

L'impact potentiel de la pandémie reste "très incertain au regard des informations disponibles", ajoute le groupe. Memscap va continuer d'évaluer régulièrement l'impact de la Covid-19 sur son activité.