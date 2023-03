Memscap : renoue avec les bénéfices

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des activités poursuivies de Memscap pour l'exercice 2022 présente une progression de +9,4% en euro, comparée à l'exercice 2021 retraité. Il s'établit à 9,33 millions d'euros (8,54 ME un an plus tôt).

Sur l'exercice 2022, le bénéfice opérationnel des activités poursuivies s'établit à 236 kE contre un bénéfice opérationnel de 580 kE au titre de l'exercice 2021 retraité.

La charge d'impôt comptabilisée sur les exercices 2022 et 2021 retraité correspond à la variation d'actif d'imposition différée. Cette charge est sans impact sur la trésorerie du Groupe. Le bénéfice net après impôt des activités poursuivies s'élève ainsi à 151 kE sur l'exercice 2022 (477 kE sur l'exercice 2021 retraité). L'ensemble consolidé présente un bénéfice net de 1,05 ME sur l'exercice 2022 (-328 kE sur l'exercice 2021).

Au 31 décembre 2022, le Groupe affiche des liquidités disponibles d'un montant de 5,46 ME intégrant la trésorerie active ainsi que les placements financiers comptabilisés en autres actifs financiers non-courants. Les capitaux propres du Groupe Memscap s'élèvent à 15,58 ME (15,79 ME au 31 décembre 2021).

"Les équipes de Memscap ont mené à bien le programme FABLITE dans les délais impartis permettant de conclure l'exercice 2022 par l'ouverture d'un nouveau chapitre concernant le développement du Groupe", déclare Jean Michel Karam, président-directeur général de Memscap. "Suite à l'achèvement de cette étape majeure, Memscap est désormais pleinement concentrée sur son plan de développement 4C visant une croissance des activités du Groupe consécutive, compétitive, rentable et responsable".