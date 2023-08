Memscap : progression de 55,6% du CA semestriel

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies sur le 1er semestre 2023 de Memscap présente une progression de 55,6% par rapport au 1er semestre 2022.

Premier marché du groupe, le secteur avionique affiche un chiffre d'affaires de 4.515 milliers d'euros au titre du 1er semestre 2023, soit une progression de 29,3% comparé au 1er semestre 2022. Ce segment représente 64% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe sur le 1er semestre 2023.

Les ventes relatives au secteur médical témoignent également d'un fort dynamisme et s'établissent à 1.709 milliers d'euros au titre du 1er semestre 2023, soit une progression de 69% comparé au 1er semestre 2022. Ce segment représente 24% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe sur le 1er semestre 2023.

L'activité communications optiques, intégrant la conception et la commercialisation d'atténuateurs optiques variables (VOA) selon une organisation fabless, présente un chiffre d'affaires consolidé de 798 milliers d'euros au titre du 1er semestre 2023, soit 11% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

Enfin, les redevances sur licence de marques s'établissent à 67 milliers d'euros au titre du 1er semestre 2023, niveau similaire au 1er semestre 2022.

La forte progression des volumes d'activité ainsi que l'évolution du mix des ventes conduisent à une marge brute consolidée de 3.059 milliers d'euros sur le 1er semestre 2023, soit 43,2% du chiffre d'affaires consolidé, contre 1.714 milliers d'euros sur le 1er semestre 2022, représentant 37,6% du chiffre d'affaires consolidé. Ceci représente une augmentation de 5,6 points de marge.

Les charges opérationnelles, nettes de subventions, s'établissent à 1.901 milliers d'euros au titre du 1er semestre 2023 contre 1.685 milliers d'euros pour le 1er semestre 2022. Cette progression est notamment induite par le développement significatif des actions commerciales ainsi que par l'impact de la croissance des volumes d'activité sur la structure du Groupe.

L'effectif moyen équivalent temps plein du Groupe relatif aux activités poursuivies est passé de 41,3 personnes sur le 1er semestre 2022 à 51,7 personnes sur le 1er semestre 2023.

En conséquence, le bénéfice opérationnel des activités poursuivies s'établit à 1.158 milliers d'euros (16,3% du chiffre d'affaires consolidé) contre un résultat opérationnel à l'équilibre au titre du 1er semestre 2022.

Le résultat financier est à l'équilibre sur le 1er semestre 2023 contre un gain net de 95 milliers d'euros sur le 1er semestre 2022 résultant de l'évolution de la parité du dollar américain et de la couronne norvégienne.

La charge d'impôt comptabilisée sur les premiers semestres 2023 et 2022 correspond à la variation d'actif d'imposition différée. Cette charge est sans impact sur la trésorerie du Groupe.

Le bénéfice net après impôt des activités poursuivies s'élève à 1.134 milliers d'euros sur le 1er semestre 2023, contre un bénéfice net de 86 milliers d'euros sur le 1er semestre 2022.

L'ensemble consolidé présente ainsi un bénéfice net de 1.134 milliers d'euros sur le 1er semestre 2023 (16% du chiffre d'affaires consolidé) contre une perte nette de 571 milliers d'euros sur le 1er semestre 2022 après prise en compte des activités abandonnées.

Evolution de la trésorerie et des capitaux propres du Groupe

L'EBITDA ajusté des activités poursuivies au titre du 1er semestre 2023 s'élève à 1.677 milliers d'euros, contre 711 milliers d'euros pour le 1er semestre 2022.

Conformément à la hausse des volumes d'activité, le besoin en fonds de roulement du Groupe progresse de 1 779 milliers d'euros sur le 1er semestre 2023 contre une progression de 127 milliers d'euros pour le 1er semestre 2022. Cette progression significative du besoin en fonds de roulement résulte de l'augmentation des créances clients et des niveaux de stock.

Au 30 juin 2023, le Groupe affiche des liquidités disponibles d'un montant de 4.832 milliers d'euros (31 décembre 2022 : 5 456 milliers d'euros) intégrant la trésorerie active ainsi que les placements financiers comptabilisés en autres actifs financiers non-courants.

Au 30 juin 2023, les capitaux propres du Groupe MEMSCAP progressent à 16.079 milliers d'euros (31 décembre 2022 : 15 587 milliers d'euros).

Perspectives

L'exercice 2022 a été marqué par la réalisation du programme FABLITE clôturé par la cession des activités Produits sur mesure du Groupe et de son usine américaine. Cette opération de cession s'est accompagnée par la mise en place d'une organisation fabless permettant d'adresser le marché des atténuateurs optiques variables (VOA) avec la création de la division communications optiques dont les activités commerciales ont été effectives en janvier 2023.

Consécutivement à la réussite du programme FABLITE dans les délais initiaux prévus, le groupe a lancé dès le 1er trimestre 2023 le plan de développement 4C. Ce plan 4C, visant une croissance des activités du Groupe consécutive, compétitive, rentable et responsable, avec un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires consolidé de 20% sur la période 2022 - 2026, met en avant de solides perspectives de développement pour les activités aéronautiques et médicales sur des marchés en croissance structurelle ainsi que sur de nouveaux débouchés.

Affichant un EBITDA ajusté1 de 1.677 milliers d'euros sur le 1er semestre 2023, soit 23,7% du chiffre d'affaires consolidé (contre 711 milliers d'euros au titre du 1er semestre 2022) et un bénéfice net semestriel de 1.134 milliers d'euros, MEMSCAP démontre le succès du lancement de son plan 4C.

Pour assurer la croissance de ses activités aéronautiques dans les 3 prochaines années, le groupe compte tout d'abord tirer parti de sa notoriété sur ses marchés actuels (Air Data Computer, les systèmes de contrôle de la pression de la cabine, l'ensemble des tests aériens au sol, etc.) pour augmenter son volume d'affaires chez ses clients et accroitre sa part de marché avec des nouveaux clients. Le Groupe entend de même continuer à répondre au marché croissant des drones et adresser celui des taxis volants (eVTOL). Par ailleurs, MEMSCAP compte doper sa croissance par la pénétration du marché du contrôle moteur tant dans les centrales de surveillance moteur (EMU - Engine Monitoring Unit) que dans les commandes électroniques numériques de moteur à pleine autorité (FADEC - Full Authority Digital Engine Control). Ceci nécessitera la qualification de la nouvelle famille de capteurs SP85 développée dans le cadre des programmes STEGS (Sensor Technology for Green and Safe Jet Engines), financés les années précédentes par le gouvernement norvégien et qui visent des moteurs plus sûrs et plus " green ".

A ce titre, le groupe a annoncé en mai 2023, la signature d'un contrat de développement et d'approvisionnement pluriannuel de modules de pression pour le contrôle moteur (Engine Monitoring Units / EMU) avec la société Meggitt PLC. Dans le cadre de ce contrat, MEMSCAP fournira à Meggitt diverses configurations de modules de pression intégrant une version customisée et durcie de la nouvelle génération de son capteur de pression SP85.

Les leviers de croissance dans le Médical pour le Groupe sont tout d'abord le développement de ses marchés actuels, en particulier ceux développés dans les dernières années, à savoir, les solutions de mesure de pression, utilisées comme accessoires médicaux pour la surveillance des patients dans les unités de soins intensifs, les capteurs intégrés dans les équipements de filtration sanguine et les solutions implantables dans le corps humain. Par ailleurs, MEMSCAP continue de développer ses solutions pour les marchés de l'urologie (qui représentent déjà 10,8% de son chiffre d'affaires semestriel dans le médical), et initie ses actions commerciales sur le marché des appareils de poumons/coeurs et de l'angiographie.

Enfin, le Groupe exploite sa propriété intellectuelle pour servir son marché de niche d'atténuateurs optiques variables (VOA) pour les systèmes de fibre optique grâce à sa nouvelle organisation fabless comme précédemment mentionné.

L'ensemble de ces actions doit permettre à MEMSCAP de maintenir la tendance initiée sur le 1er semestre 2023.

"Après le succès du programme FABLITE, les équipes de MEMSCAP démontrent à nouveau leur capacité d'exécution en transformant rapidement les objectifs de l'ambitieux programme 4C en réalité" a déclaré Jean Michel Karam, président-directeur général de MEMSCAP. "Fort d'un bilan solide, le Groupe accentue ses actions pour confirmer semestre après semestre son profil d'hyper-croissance rentable et responsable."

Les résultats du 3ème trimestre 2023 seront publiés le 25 octobre 2023.