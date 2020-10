Memscap : perte nette limitée au troisième trimestre

Memscap : perte nette limitée au troisième trimestre









(Boursier.com) — Memscap fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 2,4 millions d'euros au 3ème trimestre contre 3 ME un an plus tôt. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 8,5 ME contre 9,6 ME pour les 9 premiers mois de l'exercice 2019. Les ventes afférentes aux activités avioniques du Groupe ont été significativement affectées par la pandémie de Covid-19. Le chiffre d'affaires trimestriel de ce secteur d'activité est en recul de 1,0 million d'euros comparé au 3ème trimestre 2019. Ce repli est toutefois partiellement compensé par la forte progression des activités médicales dont les ventes augmentent de +0,5 million d'euros par rapport au 3ème trimestre 2019. De même, les ventes du secteur communications optiques présentent une orientation à la hausse sur ce trimestre.

Le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS a enregistré sur les trois mois clos fin septembre un taux de marge brute de 24% contre 34% un an auparavant, la perte opérationnelle ressortant à 0,2 ME contre un bénéfice opérationnel de 0,1 ME au titre du 3ème trimestre 2019. Après prise en compte du résultat financier et de la variation d'imposition différée sur la période, la perte nette du Groupe s'établit à 0,3 million d'euros sur ce trimestre contre un bénéfice net consolidé de 0,1 ME sur la même période de l'exercice précédent.

Enfin, la trésorerie nette consolidée progresse de +0,1 million d'euros sur le 3ème trimestre et de +1,0 ME sur les 9 premiers mois de l'exercice. De ce fait, le Groupe dispose de liquidités disponibles d'un montant de 4,2 ME au 30 septembre.