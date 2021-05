Memscap : les actionnaires rejettent le principe d'une augmentation de capital réservée aux salariés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Memscap , spécialiste des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), a tenu son Assemblée générale à huis clos, le 28 mai à Bernin. En raison des mesures sanitaires imposées dans le cadre de l'épidémie de la Covid-19 et en application des mesures d'urgence adoptées par le gouvernement français, l'Assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire de Memscap s'est tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, à l'exception du président et des membres du bureau de l'assemblée, au siège social de la société.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance totalisaient 2.258 410 actions, soit 30,26% des actions ayant le droit de vote et 2.666.361 voix, soit 33,57% du nombre total des droits de vote.

Dans ces conditions, les actionnaires ont pu exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant l'assemblée générale, via le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.

Les actionnaires de la société Memscap, SA ont ainsi adopté à une large majorité l'ensemble des résolutions soumises à leur approbation à l'exception de la 19e résolution portant délégation de compétence pour augmentation de capital au profit des salariés. Cette résolution a été rejetée suivant les recommandations du Conseil d'administration.