Memscap : légère perte au 3e trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Memscap pour le 3e trimestre 2021 s'établit à 2,9 millions d'euros (3,4 M$ US) comparé à 2,4 ME (2,8 M$) pour le 3e trimestre 2020, soit une progression marquée de +22%. Les ventes consolidées du 3e trimestre 2021 confirment la reprise des activités avioniques du Groupe précédemment affectées par la pandémie de Covid-19.

Au titre du 3e trimestre, le taux de marge brute du Groupe s'établit à 29% des ventes consolidées (24% pour le 3e trimestre 2020).

Le montant des charges opérationnelles s'établit à 0,9 ME sur le 3e trimestre 2021 (0,8 ME pour le 3e trimestre 2020). En conséquence, le Groupe affiche un résultat opérationnel à l'équilibre pour le 3e trimestre 2021 contre une perte opérationnelle de (0,2 ME sur le 3e trimestre 2020.

La perte nette du Groupe s'établit à -0,1 ME sur ce trimestre (-0,3 ME pour le 3è trimestre 2020).

Le Groupe présente un Ebitda de 0,3 ME pour le 3e trimestre 2021, soit un Ebitda cumulé sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021 de 0,8 ME (0,5 ME au titre des 9 premiers mois de l'exercice 2020).

Les liquidités disponibles continuent de progresser. Elles s'établissent à 5 ME au 30 septembre (4,2 ME au 30 septembre 2020).

Perspectives

L'impact potentiel de la pandémie reste très incertain au regard des informations disponibles. Memscap va continuer d'évaluer régulièrement l'impact de la Covid-19 sur son activité.

Le groupe poursuit sa stratégie focalisée sur les activités avioniques, médicales et communications optiques ainsi que sur le développement d'une flexibilité accrue de ses capacités de production.