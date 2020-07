Memscap : légère perte au 1er semestre malgré le contexte sanitaire

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Memscap pour le 1er semestre 2020 (non-audité) s'établit à 6,1 millions d'euros (6,6 ME pour le 1er semestre 2019) suite à des ventes consolidées au titre du 2e trimestre 2020 de 2,7 ME (3 millions de dollars) comparées à 3,5 ME (3,9M$) pour le 2e trimestre 2019.

La pandémie de Covid-19 a affecté, au cours du 2e trimestre, les activités du Groupe dédiées aux marchés des communications optiques dont les ventes semestrielles ont diminué de -22% (-0,5 ME) par rapport au 1er semestre 2019, notamment suite à la fermeture du site de production américain sur plus de 2 semaines durant le 2e trimestre 2020.

L'évolution des volumes de ventes du Groupe conduit à une marge brute consolidée de 0,8 ME sur le 2e trimestre, soit 29% du chiffre d'affaires consolidé (1,2 ME sur le 2e trimestre 2019, représentant 33% du chiffre d'affaires consolidé).

Le montant des charges opérationnelles à 0,9 ME sur le 2e trimestre est en repli de -0,1 ME comparé aux montants observés sur les précédents trimestres. Le Groupe affiche une perte opérationnelle de -0,1 ME sur le 2e trimestre (+0,2 ME au titre du 2e trimestre 2019).

La perte nette du Groupe s'établit à -0,1 ME sur ce trimestre (+0,1 ME pour le 2e trimestre 2019).

Par conséquent, au titre du 1er semestre, le résultat net du Groupe est de -0,2 ME (-0,1 ME au 1er semestre 2019).

Au 30 juin 2020, la société dispose de liquidités disponibles de 4,2 ME (3,4 ME au 31 décembre 2019) incluant des titres obligataires et participatifs de placement comptabilisés en actifs financiers non-courants pour un montant de 1,3 ME ainsi que la trésorerie active de la société de 2,9 ME.

Perspectives

Suite au développement de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis, le site américain du Groupe (Secteur Produits sur mesure) a connu une fermeture temporaire de 2 semaines sur le début du mois d'avril 2020. Les activités de Memscap étant qualifiées d'"Essential Businesses and Operations " par l'Etat de Caroline du Nord, ces dernières ont repris de manière progressive à partir du 16 avril 2020. La production du site norvégien du Groupe (Secteur Produits standards) n'a quant à elle connu au 30 juin, aucun impact significatif résultant de la pandémie de Covid-19.

La dégradation de l'environnement macro-économique sur le 2e trimestre 2020 a principalement impacté le secteur d'activité Produits sur mesure afférent à la filiale américaine du Groupe et ses activités communications optiques dédiées aux marchés asiatiques. Ce secteur d'activité présente une diminution de chiffre d'affaires de -22% sur le premier semestre 2020 comparé au premier semestre 2019. Le secteur Produits standards demeure stable sur cette même période, la progression des activités médical / biomédical compensant le repli des activités avioniques.

L'impact potentiel de la pandémie reste très incertain au regard des informations disponibles. Le Groupe va continuer d'évaluer régulièrement l'impact de la Covid-19 sur son activité.

Memscap poursuit sa stratégie focalisée sur les activités avioniques, médicales et communications optiques ainsi que sur le développement d'une flexibilité accrue de ses capacités de production.