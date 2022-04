Memscap : Lancement de la restructuration des opérations américaines

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'avancement du programme Fablite, le Groupe MEMSCAP a initié la phase de restructuration des opérations américaines. Plusieurs options sont à l'étude dont notamment la possibilité d'une cession de l'outil industriel américain.

Conformément à la norme IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", le chiffre d'affaires lié aux activités américaines est exclu du chiffre d'affaires des activités poursuivies pour être inclus au compte de résultat consolidé via le résultat après impôt des activités abandonnées.

Le chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre 2022 hors activités américaines s'établit à 2,3 millions d'euros (2,6 millions de dollars américains) comparé à 2,2 millions d'euros (2,6 millions de dollars américains) pour le 1er trimestre 2021.

Les ventes du 1er trimestre 2022 confirment la forte reprise du secteur avionique en progression de +0,8 million d'euros (+87%) par rapport au 1er trimestre 2021. L'évolution des volumes d'activité relatifs au secteur médical (-0,7 million d'euros) résulte notamment des cadencements annuels de livraison marqués par des niveaux de livraison particulièrement élevées sur le 1er trimestre 2021.

Le taux de marge brute du groupe s'est établi à 37% des ventes consolidées contre 49% pour le 1er trimestre 2021 résultant notamment de l'évolution du mix des ventes sur le 1er trimestre 2022.

Le montant des charges opérationnelles à 0,8 million d'euros apparaît similaire à celui observé au titre du 1er trimestre 2021.

En conséquence, les résultats consolidés opérationnel et net des activités poursuivies s'établissent à l'équilibre sur le 1er trimestre 2022 contre des bénéfices consolidés opérationnel et net des activités poursuivies de 0,3 million d'euros au titre du 1er trimestre 2021.

L'EBITDA des activités poursuivies au titre du 1er trimestre 2022 s'élève à +0,2 million d'euros, contre +0,5 million d'euros au titre du 1er trimestre 2021.

Analyse et perspectives

A l'issue de la phase de restructuration des opérations américaines, l'entité norvégienne regroupant les activités avioniques et médicales du Groupe deviendra le coeur opérationnel du Groupe MEMSCAP. Ses activités au 1er trimestre 2022 affichent un niveau de ventes trimestriel le plus élevé depuis le 2ème trimestre 2018, soit 14 trimestres consécutifs, grâce à la dynamique retrouvée du secteur avionique.

Ces opérations de restructurations en cours devraient permettre une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle du Groupe.

Rendez-vous

Assemblée générale : 31 mai 2022.

Résultats du 2ème trimestre 2022 : 27 juillet 2022.