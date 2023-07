Memscap : L'EBITDA ajusté trimestriel est positif

(Boursier.com) — MEMSCAP , fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l'aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre 2023, clos le 30 juin 2023.

Le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies (non audité) pour le deuxième trimestre 2023 s'établit à 3.421 milliers d'euros comparé à 2.273 milliers d'euros pour le deuxième trimestre 2022, soit une progression de 50,5%.

Les ventes consolidées du deuxième trimestre 2023 sont marquées par le très fort dynamisme des activités médicales dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 2,3 comparé au deuxième trimestre 2022. Le segment aéronautique, premier marché du Groupe, confirme de même son haut niveau d'activité, en progression de 17,3% par rapport au deuxième trimestre 2022.

Les activités communications optiques bénéficient quant à elles d'un carnet de commandes particulièrement élevé. Compte tenu que le sous-traitant du Groupe, la société ayant acquis le site industriel de MEMSCAP en 2022, procède actuellement à la modernisation de certains de ses équipements industriels, les volumes de livraison ont été restreints sur ce trimestre par rapport aux commandes reçues. Toutefois, l'activité communications optiques, grâce à la mise en place d'une organisation fabless, a pleinement joué son rôle d'intensification de la rentabilité du Groupe.

Le taux de marge brute, s'établissant à 44,9% du chiffre d'affaires consolidé contre 38,4% au deuxième trimestre 2022, progresse de 6,5 points et continue de bénéficier de la croissance des volumes de ventes et d'un mix produit favorable sur le trimestre. La marge brute s'élève ainsi à 1 536 milliers d'euros contre 873 milliers d'euros pour le deuxième trimestre 2022.

Les charges opérationnelles, nettes de subventions, s'établissent à 883 milliers d'euros contre un montant de 875 milliers d'euros pour le deuxième trimestre 2022.

En conséquence, le bénéfice opérationnel des activités poursuivies s'établit à 653 milliers d'euros, contre une perte opérationnelle de 2 milliers d'euros au titre du deuxième trimestre 2022. La charge d'impôt comptabilisée sur les deuxièmes trimestres 2022 et 2023 correspond à la variation d'actif d'imposition différée. Cette charge est sans impact sur la trésorerie du Groupe.

Le bénéfice net après impôt des activités poursuivies s'élève ainsi à 664 milliers d'euros sur le deuxième trimestre 2023 contre un bénéfice net de 135 milliers d'euros sur le deuxième trimestre 2022.

L'ensemble consolidé présente un bénéfice net de 664 milliers d'euros sur le deuxième trimestre 2023 (19,4% du chiffre d'affaires consolidé) contre une perte nette de 128 milliers d'euros sur le deuxième trimestre 2022 après prise en compte des activités abandonnées.

Perspectives

Affichant un EBITDA ajusté1 trimestriel de 936 milliers d'euros sur le deuxième trimestre 2023, soit 27,4% du chiffre d'affaires consolidé (contre 445 milliers d'euros au titre du deuxième trimestre 2022) et un bénéfice net trimestriel de 664 milliers d'euros, MEMSCAP démontre le succès du lancement de son plan 4C.

Fort d'une expertise reconnue, et porté par des marchés porteurs et à forte visibilité, MEMSCAP confirme sa trajectoire à 2026, axée sur un taux d'hypercroissance annuel moyen de 20%. 4C : une croissance consécutive, une croissance compétitive, une croissance rentable et une croissance responsable.

Résultat du 1er semestre 2023 : 31 août 2023.