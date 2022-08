Memscap : flux de trésorerie de activités opérationnelles poursuivies positif à +0,8 ME

(Boursier.com) — Memscap , le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires et ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2022.

Comme précédemment annoncé dans le cadre de l'avancement du programme FABLITE, le groupe a initié la phase de restructuration des opérations américaines. Ce programme progresse selon les plans de la Direction et devrait aboutir avant la fin du 4ème trimestre 2022.

Conformément à la norme IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", le chiffre d'affaires lié aux activités du site industriel américain est exclu du chiffre d'affaires des activités poursuivies pour être inclus au compte de résultat consolidé via le résultat après impôt des activités abandonnées.

Conformément aux précédentes publications trimestrielles, le chiffre d'affaires consolidé, hors activités américaines, pour le 1er semestre 2022 s'établit à 4,6 millions d'euros (5,0 millions de dollars américains) comparé à 4,2 millions d'euros (5,1 millions de dollars américains) pour le 1er semestre 2021 retraité. Intégrant les activités abandonnées, le chiffre d'affaires sur ce semestre s'élève à 5,7 millions d'euros (6,2 millions de dollars américains).

Les ventes afférentes aux activités poursuivies du 1er semestre 2022 confirment la forte reprise du secteur avionique en progression de +1,2 million d'euros (+49%) par rapport au 1er semestre 2021. L'évolution des volumes d'activité relatifs au secteur médical (-0,8 million d'euros) résulte notamment des cadencements annuels de livraison marqués par des niveaux de livraison d'un client, particulièrement élevées sur le 1er semestre 2021. Le secteur avionique représente ainsi 77% des ventes des activités poursuivies sur le 1er semestre 2022 contre 56% sur le 1er semestre 2021 retraité.

Les ventes du site industriel américain, classées en activité abandonnée, s'élèvent à 1,2 million d'euros (1,3 million de dollars américains) sur le 1er semestre 2022 contre 1,2 million d'euros (1,4 million de dollars américains) pour le 1er semestre 2021.

L'évolution du mix des ventes conduit à une marge brute consolidée de 1,7 million d'euros sur le 1er semestre 2022, soit 38% du chiffre d'affaires consolidé, contre 1,8 million d'euros sur le 1er semestre 2021 retraité, représentant 44% du chiffre d'affaires consolidé.

Le montant des charges opérationnelles à 1,7 million d'euros sur le 1er semestre 2022 est en progression par rapport au 1er semestre 2021 retraité (+0,2 millions d'euros), résultant d'une activité de R&D accrue.

En conséquence, le résultat opérationnel des activités poursuivies est à l'équilibre sur le 1er semestre 2022 contre un bénéfice opérationnel de 0,3 million d'euros sur le 1er semestre 2021 retraité. Il convient de noter que le gain de change net lié aux activités opérationnelles, comptabilisé en résultat financier, s'élève à 0,2 millions d'euros sur ce semestre. Le Groupe affiche ainsi un bénéfice net semestriel des activités poursuivies de 0,1 million d'euros comparé à un bénéfice net des activités poursuivies de 0,3 million d'euros sur le 1er semestre 2021 retraité.

La perte nette des activités abandonnées liée au site industriel américain du Groupe s'élève à 0,7 million d'euros pour le 1er semestre 2022 contre 0,5 million d'euros pour le 1er semestre 2021 retraité. Il est rappelé que la filiale américaine du Groupe avait bénéficié sur le 1er semestre 2021 d'une subvention étatique PPP (Paycheck protection program) d'un montant de 0,2 million d'euros.

Compte tenu de la perte nette des activités abandonnées liée au site industriel américain du Groupe, la perte nette de l'ensemble consolidé s'établit à 0,6 million d'euros sur le 1er semestre 2022 contre une perte nette de 0,2 million d'euros sur le 1er semestre 2021.

Evolution de la trésorerie du Groupe et capitaux propres consolidés

Au titre du 1er semestre 2022, le Groupe affiche un EBITDA des activités poursuivies positif de 0,7 million d'euros contre 0,9 million d'euros pour le 1er semestre 2021 retraité. Les flux de trésorerie des activités opérationnelles des opérations poursuivies sur le 1er semestre 2022 s'établit à +0,8 million d'euros contre +1,2 million d'euros au titre du 1er semestre 2021 retraité.

Par ailleurs, la consommation de trésorerie nette liée aux activités opérationnelles des activités abandonnées relative au site industriel américain s'établit à 0,6 million d'euros sur le 1er semestre 2022 contre 0,3 million d'euros sur le 1er semestre 2021 retraité.

Après prise en compte des flux de trésorerie consommés par les activités d'investissement (0,1 million d'euros) et des flux de trésorerie consommés par les activités financement (0,4 million d'euros), la trésorerie nette du Groupe est en repli de 0,3 million d'euros sur le 1er semestre 2022 contre une progression de 0,4 million d'euros sur le 1er semestre 2021.

Au 30 juin 2022, la Société dispose de liquidités disponibles de 4,4 millions d'euros (5,3 millions d'euros au 31 décembre 2021) incluant des titres de placement comptabilisés en actifs financiers non-courants pour un montant de 1,0 million d'euros. En complément de ce montant, le Groupe dispose, à cette même date, de lignes de crédit disponibles non utilisées d'un montant de 0,4 million d'euros.

L'endettement courant à moins d'un an, intégrant les obligations locatives telles que définies par IFRS 16, s'établit à 0,7 million d'euros au 30 juin 2022 contre un montant de 1 million d'euros au 31 décembre 2021. Les capitaux propres de MEMSCAP à fin juin 2022 s'établissent à 14,8 millions d'euros contre 15,8 millions d'euros à fin décembre 2021.

Analyse et perspectives

Comme précédemment évoqué, l'entité norvégienne regroupant les activités avioniques et médicales du Groupe deviendra, à l'issue de la phase de restructuration des opérations américaines, le coeur opérationnel du Groupe MEMSCAP. Ses activités sur le 1er semestre 2022 affichent des niveaux de ventes historiquement élevés grâce à la dynamique retrouvée du secteur avionique.

Par ailleurs, le programme FABLITE en cours d'exécution devrait permettre une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle du Groupe.

Résultats du 3ème trimestre 2022 : le 20 octobre 2022.