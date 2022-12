Memscap finalise la cession de son usine de fabrication en Caroline du Nord

(Boursier.com) — Memscap a finalisé le programme Fablite comprenant la vente de son usine de fabrication de Caroline du Nord (USA) et la conclusion d'un accord stratégique d'approvisionnement pour son activité communications optiques.

Vente de l'usine de fabrication de Caroline du Nord

Memscap a conclu un accord définitif de vente d'actifs avec Science Corporation, société californienne développant des technologies de pointe visant à abolir les frontières entre les dispositifs médicaux et l'électronique grand public. Ce contrat de cession couvre la vente et le transfert de certains actifs de la filiale américaine du Groupe (Memscap Inc.) comprenant :

- L'ensemble des équipes de Caroline du Nord.

- Le bail afférent à l'usine de fabrication de Caroline du Nord ainsi que la totalité des équipements industriels et technologies associés.

- Les activités Produits sur mesure de fabrication pour compte de tiers (" Foundry Business ").

Le prix de vente de ces actifs s'établit à 3 millions de dollars américains.

Cet accord de vente d'actifs exclut les produits Atténuateurs Optiques Variables (VOA), la propriété intellectuelle et les activités de commercialisation afférentes qui demeurent propriété de Memscap.

Accord stratégique d'approvisionnement pour les produits VOA

Parallèlement à la finalisation de la vente de l'usine de Caroline du Nord, Memscap et Science Corporation ont conclu un accord stratégique d'approvisionnement pour la fabrication et la fourniture de produits nécessaires à l'activité VOA de MEMSCAP. Cet accord comprend un minimum de 3 ans d'approvisionnement en puces et plaquettes.

Perspectives

A l'issue de cette transaction et de la finalisation du programme Fablite selon le calendrier prévu, l'activité de Memscap se concentre désormais sur :

- les marchés avionique et médical adressés par l'entité norvégienne du Groupe, et

- le marché communications optiques adressé selon un modèle 'fabless' via la gamme de produits VOA.

"Cette nouvelle organisation devrait permettre une plus grande agilité opérationnelle ainsi qu'une une amélioration significative de la rentabilité de Memscap", explique Jean Michel Karam, président-directeur général de Memscap, qui poursuit : " Nous sommes très heureux d'avoir mené à bien le programme Fablite dans les délais impartis et d'aborder l'année 2023 avec une organisation aussi agile que celle que nous avions prévue il y a 3 ans".