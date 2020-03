Memscap : comptes publiés

(Boursier.com) — Memscap, le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), a annoncé aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice fiscal 2019 clos le 31 décembre 2019.

En ligne avec les précédentes publications trimestrielles, le chiffre d'affaires audité du Groupe pour l'exercice 2019 s'établit à 12,8 millions d'euros contre 13 millions d'euros pour l'exercice 2018. Exprimé en dollar américain, le chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2019 s'élève à 14,3 millions de dollars contre 15,3 millions de dollars pour l'exercice 2018. Il est rappelé que les ventes réalisées en dollar américain représentent environ 83% du chiffre d'affaires du Groupe sur l'exercice 2019.

Sur l'exercice 2019, l'effet volume lié aux activités de la division Produits sur mesure impacte le taux de marge brut du Groupe qui s'établit à 32% contre 34% au titre de l'exercice précédent. La marge brute consolidée s'établit ainsi à 4,1 millions d'euros contre 4,5 millions d'euros au titre de l'exercice 2018.

Les charges opérationnelles, nettes des subventions de recherche et développement, s'établissent à 3,9 millions d'euros pour l'exercice 2019, niveau similaire à celui du précédent exercice. Au titre de l'exercice 2019, les frais de recherche et développement nets de subventions s'élèvent à 1,6 million d'euros et représentent 12% du chiffre d'affaires consolidé (2018 : 1,5 million d'euros / 12% du chiffre d'affaires consolidé). Le total des frais commerciaux et des charges administratives, soit 2,3 millions d'euros, est en léger recul par rapport à l'exercice 2018 (2,4 millions d'euros). Par ailleurs, l'effectif total équivalent temps plein du Groupe est passé de 61 personnes sur l'exercice 2018 à 65 personnes sur l'exercice 2019, soit une progression de +7%.

Sur l'exercice 2019, le bénéfice opérationnel s'établit à 0,1 million d'euros contre un bénéfice opérationnel de 0,6 million d'euros au titre de l'exercice 2018. Le résultat financier, soit une perte financière nette non-significative sur l'exercice 2019, contre un gain financier net non-significatif sur l'exercice 2018, intègre notamment un gain de change d'un montant de 0,2 million d'euros (2018 : Gain de change de 0,2 million d'euros). La charge d'impôt comptabilisée sur les exercices 2019 et 2018 correspond à la variation d'actif d'imposition différée afférente aux filiales norvégienne et américaine. Cette charge est sans impact sur la trésorerie du Groupe.

L'ensemble consolidé présente ainsi un résultat net à l'équilibre sur l'exercice 2019 contre un bénéfice net de 0,3 million d'euros sur l'exercice 2018.

L'EBITDA au titre de l'exercice 2019 s'élève à 1,5 million d'euros contre 1,9 million d'euros pour l'exercice précèdent. Intégrant, la progression du besoin en fonds de roulement pour un montant de 0,4 million d'euros, les flux de trésorerie positifs provenant des activités opérationnelles s'établissent à 1 million d'euros contre une génération de trésorerie de 0,9 million d'euros au titre de l'exercice 2018. La variation du besoin en fonds de roulement résulte nomment de la croissance des stocks de sécurité afférents à l'activité avionique et de la réduction de l'encours fournisseurs conformément à l'ordonnancement des achats de matières et composants sur l'exercice.

Au 31 décembre 2019, le Groupe affiche des liquidités disponibles d'un montant de 3,4 millions d'euros (31 décembre 2018 : 3,7 millions d'euros) intégrant la trésorerie active ainsi que les placements financiers comptabilisés en autres actifs financiers non-courants. En complément de ce montant, le Groupe dispose, au 31 décembre 2019, de lignes de crédit disponibles non utilisées d'un montant de 0,3 million d'euros.

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres du Groupe MEMSCAP s'élèvent à 16,7 millions d'euros, montant similaire à celui présenté fin 2018.

L'exercice 2019 confirme le développement marqué des activités avioniques du Groupe en progression de +9% comparé à l'exercice 2018 et représentant désormais plus de 53% des ventes annuelles consolidés. Cette évolution compense le repli des activités communications optiques ponctuellement affectées sur l'exercice 2019 par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Concernant la pandémie du COVID-19, les sites de production du Groupe situés en Norvège et aux Etats-Unis (Caroline du Nord) sont à ce jour opérationnels. Le Groupe est en cours d'évaluation des impacts afférents à cette pandémie.

Le Groupe entend ainsi poursuivre cette stratégie focalisée sur les segments à haute valeur ajoutée que sont les activités avionique, médical et communications optiques, adossées à sa propre propriété intellectuelle, ainsi que sur le développement d'une flexibilité accrue de ses capacités de production.

Résultats du 1er trimestre 2020 : 27 avril 2020

Assemblée générale annuelle : 28 mai 2020.