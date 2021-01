Memscap : bénéfice opérationnel trimestriel positif

Memscap : bénéfice opérationnel trimestriel positif









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Memscap annonce son chiffre d'affaires et ses résultats pour le quatrième trimestre, clos le 31 décembre 2020. Le chiffre d'affaires consolidé pour le 4ème trimestre 2020 s'établit à 2,7 millions d'euros (3,2 millions de dollars américains) comparé à 3,2 millions d'euros (3,5 millions de dollars américains) pour le 4ème trimestre 2019. Sur l'exercice 2020, le chiffre d'affaires consolidé non audité s'élève à 11,1 millions d'euros (12,7 millions de dollars américains) contre 12,8 millions d'euros (14,3 millions de dollars américains) pour l'exercice 2019, témoignant de la forte résilience de Memscap face aux effets d'une crise sanitaire et économique majeure, impactant tout particulièrement le secteur de l'avionique, premier segment de marché du groupe.

L'activité du 4ème trimestre 2020 s'appuie sur la forte progression des activités médicales, en croissance de +0,9 million d'euros (+186%) vs le 4ème trimestre 2019 et de +0,5 million d'euros (+60%) vs le 3ème trimestre 2020. Cette augmentation significative permet de compenser l'atonie de la demande sur le secteur avionique affectée par la pandémie de Covid-19 de même que le repli du chiffre d'affaires du secteur communications optiques / optique adaptative impacté par un incident technique sur un équipement de l'usine américaine. La stratégie de diversification des activités autour de 3 pôles d'activités permet ainsi d'atténuer les impacts d'un environnement économique profondément dégradé.

Au titre du 4ème trimestre 2020, le taux de marge brute s'établit à 30% des ventes consolidées en ligne avec celui du 4ème trimestre 2019. La comptabilisation de la subvention à recevoir PPP (Paycheck Protection Program) d'un montant de 0,2 million d'euros afférente aux coûts salariaux de production du site américain permet ainsi de compenser sur ce trimestre les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l'activité Produits sur mesure. Le montant des charges opérationnelles à 0,7 million d'euros sur le 4ème trimestre 2020 est en recul de 0,2 million d'euros comparé aux montants observés sur les précédents trimestres, notamment suite aux actions de contrôle des coûts mises en place par la direction.

En conséquence, le groupe affiche un bénéfice opérationnel de 0,1 million d'euros sur le 4ème trimestre 2020 contre un résultat opérationnel à l'équilibre au titre du 4ème trimestre 2019. Après prise en compte du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net du Groupe s'établit à l'équilibre sur ce trimestre, à un niveau similaire à celui présenté au 4ème trimestre 2019. L'EBITDA au titre du 4ème trimestre 2020 s'élève à +0,3 million d'euros, montant similaire à celui du 4ème trimestre 2019, soit un EBITDA non audité sur l'exercice 2020 de +0,8 million d'euros.

Comme précédemment mentionné, la diversité de ses activités permet de faire face aux effets d'une crise sanitaire et économique majeure, impactant tout particulièrement le secteur de l'avionique. La progression significative des activités médicales sur ce trimestre et sur l'exercice 2020 confirme les impacts de cette stratégie. Memscap s'attend à une poursuite de cette tendance sur l'exercice 2021. Par ailleurs, les capacités d'adaptation du groupe se traduisent par une maîtrise des charges opérationnelles conduisant à un EBITDA consolidé non-audité de +0,3 million d'euros sur le trimestre, soit un montant de plus de 0,8 million d'euros au titre de l'exercice 2020 malgré un contexte fortement dégradé. Les flux de trésorerie issues des activités opérationnelles permettent ainsi au groupe de présenter un montant de liquidités disponibles de 4,2 millions d'euros au 31 décembre 2020.