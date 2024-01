Memscap : à suivre en 2024

(Boursier.com) — Memscap communique son calendrier financier relatif aux exercices 2023 et 2024. Les diffusions se feront aux dates suivantes...

- 27 mars 2024 : Résultats financiers 2023

- 29 avril 2024 : Chiffre d'affaires et résultats du 1er trimestre 2024

- Mai 2024 : Assemblée générale annuelle des actionnaires

- 29 juillet 2024 : Chiffre d'affaires et résultats du 2e trimestre 2024

- 2 septembre 2024 : Résultats financiers du 1er semestre 2024

- 28 octobre 2024 : Chiffre d'affaires et résultats du 3e trimestre 2024

- 27 janvier 2025 : Chiffre d'affaires et résultats du 4e trimestre 2024.