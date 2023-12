Memscap : +340% sur l'année !

(Boursier.com) — Memscap devrait terminer l'année boursière 2023 sur un gain voisin de 340% ! Il s'agit évidemment de l'une des meilleures performances de la cote parisienne, qui salue l'amélioration notable des comptes du groupe. Le dossier capitalise désormais environ 46 millions d'euros. Fin octobre, Memscap avait dévoilé des comptes à neuf mois marqués par une croissance de plus de 52% et un chiffre d'affaires de 10,1 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel des activités poursuivies ressortait à 1,66 ME. Le bénéfice net atteignait 1,44 ME au 30 septembre 2023 contre une perte nette de -631 kE sur 9 mois en 2022. Les réalisations opérationnelles et financières de Memscap sur les 9 premiers mois de l'exercice 2023 "confirment la trajectoire à 2026 définie par le Plan 4C axé sur un taux d'hypercroissance annuel moyen de 20% associé à des niveaux élevés de rentabilité", commentait le management...