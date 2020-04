Memscap : 1er trimestre en progression

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Memscap pour le 1er trimestre 2020 s'établit à 3,4 millions d'euros (3,7 millions de dollars américains) comparé à 3,1 millions d'euros (3,5 millions de dollars américains) pour le 1er trimestre 2020. Les ventes consolidées sur le 1er trimestre 2020 progressent ainsi de +10% en euro et +7% en dollar américain. Il est rappelé que les ventes du Groupe réalisées en dollar américain représentent 83% du chiffre d'affaires consolidé sur le précédent exercice. Le chiffre d'affaires consolidé sur ce trimestre bénéficie du dynamisme du segment communications optiques et du maintien à un niveau élevé des activités avioniques. Le taux de marge brute du groupe s'établit à 29% des ventes consolidées contre 30% pour le 1er trimestre 2019. Le montant des charges opérationnelles à 1,0 million d'euros demeure en ligne avec les montants observés sur les précédents trimestres. En conséquence, les résultats consolidés opérationnel et net sont à l'équilibre sur ce trimestre contre des pertes opérationnelle et nette de 0,1 million d'euros sur le 1er trimestre 2019.

L'EBITDA au titre du 1er trimestre 2019 s'élève à +0,3 million d'euros contre un montant de +0,2 million d'euros pour le 1er trimestre 2019.

Au 31 mars 2020, les liquidités disponibles du groupe s'établissent à 3,4 millions d'euros intégrant la trésorerie active ainsi que les placements financiers comptabilisés en autres actifs financiers non-courants. En complément de ce montant, le groupe dispose, à cette même date, de lignes de crédit disponibles non utilisées d'un montant de 0,3 million d'euros.

Suite au développement la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis, le site américain du groupe a connu une fermeture temporaire de 2 semaines sur le début du mois d'avril 2020. Les activités de Memscap étant qualifiées d'Essential Businesses and Operations par l'Etat de Caroline du Nord, ces dernières ont repris de manière progressive à partir du 16 avril 2020. La production du site norvégien du Groupe n'a quant à elle connu à ce jour, aucun impact significatif résultant de la pandémie de Covid-19. L'impact potentiel de la pandémie reste très incertain au regard des informations disponibles. Memscap va continuer d'évaluer régulièrement l'impact du Covid-19 sur son activité.

Par ailleurs, le groupe entend poursuivre sa stratégie focalisée sur les segments à haute valeur ajoutée que sont les activités avionique, médical et communications optiques, adossées à sa propre propriété intellectuelle, ainsi que sur le développement d'une flexibilité accrue de ses capacités de production.