Même PayPal lance son "corona-warning" !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — On pouvait croire PayPal Holdings et son service de paiement en ligne insensibles à l'épidémie de coronavirus Covid-19. Il n'en est rien ! Le groupe californien vient ainsi de lancer à son tour un avertissement sur les résultats du fait de l'impact du virus sur son activité. Le groupe estime à un point de pourcentage l'effet négatif sur ses revenus pour le trimestre de mars 2020. Ainsi, PayPal s'attend désormais à ce que ses revenus trimestriels tombent dans le bas de fourchette de la guidance antérieure allant de 4,78 milliards à 4,84 milliards de dollars sur la période. En revanche, le groupe laisse inchangées ses estimations de profits. Plus tôt cette semaine, le colosse Mastercard avait déjà alerté sur ses résultats...

Square, autre firme californienne spécialisée dans le paiement mobile et le paiement électronique, a pour sa part indiqué que le coronavirus ne devrait pas avoir d'impact matériel sur ses résultats du premier trimestre. Le titre rebondit ce jour, profitant des annonces. Pour son quatrième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice net de 391 millions de dollars soit 83 cents par titre, ainsi qu'un bpa ajusté de 23 cents à comparer à un consensus de 20 cents. Les revenus trimestriels ont atteint 1,31 milliard de dollars, contre 1,2 Md$ de consensus. Sur l'exercice, Square a réalisé un bénéfice de 375 M$ et 77 cents par titre, pour des revenus totalisant 4,71 milliards de dollars. Sur le trimestre clos en avril, le groupe envisage un bpa allant de 16 à 18 cents par titre, pour des revenus allant de 1,34 à 1,36 milliard de dollars. Sur l'exercice, le groupe prévoit un bpa de 90-94 cents et des revenus de 5,9-5,96 Mds$.