Même Apple n'a plus de jus !

(Boursier.com) — Face à une demande défaillante, le colosse technologique californien Apple aurait renoncé à son plan d'augmentation de la production d'iPhone, croit savoir l'agence Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont ainsi précisé que la firme à la pomme avait eu l'intention d'augmenter la production de ses nouveaux iPhone cette année, mais qu'elle n'avait pas observé la demande accrue escomptée et abandonnait donc l'idée.

Apple aurait ainsi renoncé à son intention d'augmenter la production de ses nouveaux iPhone cette année, faute d'augmentation suffisante de la demande. Le groupe de Cupertino aurait dit aux fournisseurs d'abandonner les efforts visant à augmenter l'assemblage de la famille de produits iPhone 14 de 6 millions d'unités au cours du second semestre de cette année, ont déclaré les sources de l'agence, demandant à ne pas être nommées, les plans n'étant pas publics. Au lieu de cela, la société entendrait produire 90 millions de smartphones sur la période, à peu près le même niveau que l'année précédente, conformément aux prévisions initiales d'Apple cet été.

Apple avait auparavant mis à jour ses projections de ventes dans les semaines précédant la sortie de l'iPhone 14 et certains de ses fournisseurs avaient commencé à se préparer à une augmentation de 7% des commandes, croit aussi savoir Bloomberg.

Selon certaines sources, la demande pour les modèles d'iPhone 14 Pro plus chers serait plus forte que pour les versions d'entrée de gamme. Dans au moins un cas, un fournisseur Apple aurait 'déplacé' sa capacité de production d'iPhone à bas prix vers des modèles haut de gamme...

Bloomberg note encore que la Chine, le plus grand marché des smartphones au monde, connaît une crise économique qui a frappé ses fabricants nationaux d'appareils mobiles et a également affecté les ventes d'iPhone. Les achats de la série iPhone 14 au cours de ses trois premiers jours de disponibilité en Chine étaient en baisse de 11% par rapport à son prédécesseur l'année précédente, selon une note du broker Jefferies avant-hier.

La demande mondiale en appareils électroniques personnels a également été plombée par la flambée de l'inflation, les craintes de récession et les perturbations causées par la guerre en Ukraine. Le marché des smartphones devrait se contracter de 6,5% cette année à 1,27 milliard d'unités, selon les données IDC. Des stocks élevés dans les canaux et une faible demande sans aucun signe de reprise immédiate feraient même paniquer les équipementiers et réduiraient considérablement leurs carnets de commandes.