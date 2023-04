Melexis : Chiffre d'affaires de 228.6 millions d'euros au premier trimestre

(Boursier.com) — Les ventes du premier trimestre 2023 de Melexis se sont élevées à 228,6 millions d'euros, soit une augmentation de 24% par rapport au même trimestre de l'année précédente et une augmentation de 2% par rapport au trimestre précédent. L'évolution du taux de change EUR/USD a eu un impact positif sur les ventes de 2% par rapport au même trimestre de l'année dernière et un impact négatif sur les ventes de 2% par rapport au trimestre précédent.

Le résultat brut s'est élevé à 102,8 millions d'euros ou 45% du chiffre d'affaires, soit une augmentation de 24% par rapport au même trimestre de l'année dernière et une augmentation de 3% par rapport au trimestre précédent. Les dépenses de 'R&D' représentent 10,8% des ventes. Le résultat d'exploitation s'élève à 61,1 ME ou 26,7% des ventes, en augmentation de 22% par rapport au même trimestre de l'année dernière et en hausse de 6% par rapport au trimestre précédent.

Le résultat net s'élève à 50,9 millions d'euros ou 1,26 euro par action, soit une augmentation de 5% par rapport à 48,6 millions ou 1,20 euro par action au premier trimestre 2022 et une baisse de 2% par rapport au trimestre précédent.

Perspectives affichées

Melexis s'attend à ce que les ventes du deuxième trimestre 2023 se situent entre 233 et 238 millions d'euros. Pour l'ensemble de l'année 2023, Melexis anticipe une croissance des ventes comprise entre 11% et 16%, avec une marge bénéficiaire brute d'environ 45% et une marge opérationnelle d'environ 26% au point médian des prévisions de ventes, le tout en tenant compte d'un ratio EUR/ Taux de change USD de 1,09.