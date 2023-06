MEGA International accélère sa croissance grâce à un financement unitranche auprès d'Eurazeo

(Boursier.com) — MEGA International, éditeur de logiciels SaaS leader de l'architecture d'entreprise, annonce aujourd'hui la signature d'un financement unitranche auprès d'Eurazeo pour accélérer sa croissance aux côtés de ses actionnaires historiques, dont notamment la société d'investissement Gimv.

Eurazeo, société d'investissement mondiale de premier plan gérant 35 milliards d'euros d'actifs diversifiés, a choisi MEGA pour son 'track-record' de croissance sur les dernières années, sa position de leader technologique dans l'architecture d'entreprise et sa capacité à réunir business, IT, data et gestion des risques dans une seule plateforme SaaS intégrée HOPEX.

Ce financement permettra à MEGA d'accélérer son développement tant technologique que commercial, par des investissements dans l'intelligence artificielle au service de la transformation métier. Disposant d'une position forte aux Etats Unis, MEGA compte notamment poursuivre son développement sur ce territoire où le marché de l'architecture d'entreprise est en forte croissance.

"MEGA International nous a convaincus de son potentiel de croissance solide et durable, et nous sommes heureux de compter l'entreprise parmi nos actifs technologiques prometteurs", a déclaré Olivier Sesboüé, Investment Director chez Eurazeo

"Gimv croit fortement en la capacité de MEGA à accélérer sa croissance grâce à l'engagement de son équipe dirigeante et de ses collaborateurs pour répondre aux besoins de ses clients dans un contexte de transformation continue. Nous sommes ravis qu'Eurazeo nous rejoigne pour poursuivre l'aventure à nos côtés", commente Eric de La Vigne, Principal Smart Industries chez Gimv.

"Nous sommes heureux et fiers de la confiance que nous accorde Eurazeo. Ce financement vient soutenir notre stratégie d'innovation au service de la transformation des entreprises, grâce à une solution SaaS intégrée et automatisée qui facilite la planification et l'alignement entre l'IT et les métiers" a ajouté Luca de Risi, CEO de MEGA International.