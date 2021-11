Medtronic : résultats contrastés

(Boursier.com) — Medtronic , le géant des équipements médicaux, a annoncé pour son second trimestre fiscal 2022 des revenus totalisant 7,8 milliards de dollars, en augmentation de 3% en glissement annuel et 2% sur une base organique. Le bénéfice GAAP dilué par action a été de 97 cents, alors que le bpa ajusté s'est établi à 1,32$. Le consensus était de 1,29$ de bpa ajusté et 7,96 milliards de dollars de ventes. Le bénéfice net consolidé a atteint 1,31 milliard de dollars, en augmentation de... 168% en glissement annuel. Les revenus sont un peu courts du fait de la performance américaine, avec des recettes US de 3,99 milliards de dollars en déclin de 1%.