Medtronic : rentabilité solide, ventes décevantes

(Boursier.com) — Medtronic perd du terrain avant bourse à Wall Street, le fournisseur de technologies médicales ayant annoncé pour son troisième trimestre fiscal - clos fin janvier 2020 - un profit supérieur aux attentes, mais des revenus trop courts. Le bénéfice net s'est élevé à 1,92 milliard de dollars soit 1,42$ par titre, contre 1,27 milliard de dollars et 94 cents par action un an plus tôt. Hors éléments, le bpa ajusté trimestriel s'est établi à 1,44$, contre 1,38$ de consensus FactSet. Les revenus se sont appréciés quant à eux de 2,3% à 7,72 milliards de dollars, alors que le consensus était situé à 7,8 milliards de dollars. Le groupe se permet tout de même de rehausser sa guidance annuelle de bénéfice par action, désormais logée entre 5,63 et 5,65$.