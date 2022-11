Medtronic lance un avertissement

(Boursier.com) — Medtronic , le géant des technologies médicales coté à Wall Street, trébuche avant bourse. Il vient en effet d'abaisser ses prévisions de bénéfices. Le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé un bénéfice du deuxième trimestre fiscal dépassant les attentes, mais des revenus décevant. Les perspectives sont mitigées sur l'exercice, le groupe citant la faiblesse des volumes de procédures dans certaines activités et l'impact en termes de prix des achats en Chine. Le bénéfice net pour le trimestre clos au 28 octobre est tombé à 427 millions de dollars, ou 32 cents par action, contre 1,31 milliard de dollars il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 1,30$, contre un consensus FactSet de 1,28$. Les ventes ont décliné de 3,3% à 7,59 milliards de dollars, en dessous du consensus FactSet qui était de 7,7 milliards, les revenus cardiovasculaires ayant décliné de 2%, les revenus de chirurgie médicale de 10% et les revenus du diabète de 5%. Les revenus des neurosciences ont augmenté néanmoins de 2%. Pour l'exercice 2023, la société a abaissé ses prévisions de revenus compte tenu d'un "ralentissement du rythme de reprise du marché et de l'offre". Medtronic s'attend à un bpa ajusté allant de 5,25 à 5,30$.