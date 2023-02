Medtronic dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Medtronic , le fabricant de dispositifs médicaux, a dépassé les estimations du consensus pour le troisième trimestre fiscal à Wall Street. Le groupe basé à Dublin a enregistré un bénéfice net de 1,22 milliard de dollars, ou 92 cents par action, pour le trimestre se terminant le 27 janvier, contre 1,48 milliard de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,30$, contre un consensus FactSet de 1,27$. Les ventes sont passées de 7,76 milliards à 7,73 milliards de dollars, également devant le consensus FactSet de 7,54 milliards. Le directeur général Geoffrey Martha a déclaré que les revenus avaient été stimulés par une solide performance dans les portefeuilles cardiovasculaire et neuroscientifique, sur les marchés du diabète en dehors des États-Unis et par une meilleure disponibilité des produits. Medtronic s'attend maintenant à ce que le bpa du quatrième trimestre se situe entre 5,28 et 5,30$, contre des prévisions antérieures de 5,25 à 5,30$.