Medtronic dépasse les attentes

(Boursier.com) — Medtronic , le fournisseur de technologies médicales, a publié pour son premier trimestre fiscal 2024 des revenus de 7,7 milliards de dollars en augmentation de 4,5% en glissement annuel et de 6% en organique. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,20$, en hausse de 6% en comparaison de l'an dernier. Le consensus était de 1,11$ de bpa ajusté et 7,57 milliards de dollars de revenus. Le groupe a aussi relevé ce jour ses estimations de croissance des revenus et de bénéfice par action. La croissance organique de l'activité est ainsi attendue à 4,5%. Le bénéfice ajusté par action est maintenant anticipé entre 5,08 et 5,16$, soit une progression de 7% pour le milieu de fourchette.