Medtronic : chahuté après des prévisions un peu courtes

(Boursier.com) — Medtronic est secoué avant-Bourse à New York. Le fournisseur d'équipements médicaux vient de dévoiler des prévisions inférieures aux attentes du marché, la hausse du dollar continuant notamment à impacter ses ventes sur les marchés internationaux. Medtronic a mis en garde contre une amélioration retardée de ses bénéfices cette année, ses coûts restant élevés malgré les efforts de restructuration. Le management s'attend à un bpa 2024 compris entre 5 et 5,10$, contre un consensus logé à 5,20$, avec une croissance organique allant de 4 à 4,5%.

Sur son quatrième trimestre fiscal, la société basée à Dublin a déclaré un bénéfice par action de 1,57$ contre 1,56$ de consensus, pour des revenus en hausse de 5,6% à 8,54 Mds$. La marge opérationnelle ajustée a atteint 29,4% contre 29,7% un an plus tôt et 29,4% de consensus.

Par ailleurs, Medtronic a annoncé le rachat du fabricant sud-coréen de patchs d'insuline EOFlow pour un montant total de 971 milliards de wons (738 millions de dollars) dans le but de stimuler son activité d'appareils pour le diabète. L'accord, qui devrait être conclu au second semestre, pourrait commencer à être relutif sur les bénéfices à partir de la quatrième année.