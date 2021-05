Medtronic bat le consensus, relève son dividende

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Medtronic , le fournisseur de technologies médicales et services, a annoncé un quatrième trimestre fiscal supérieur aux attentes de marché, évoquant la reprise et dopant au passage son dividende de près de 9%. Le bénéfice net sur ce trimestre clos fin avril a été de 1,36 milliard de dollars soit 1$ par titre, contre 646 millions de dollars un an avant, à la même époque. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,5$, contre 58 cents un an plus tôt et 1,42$ de consensus FactSet. Les revenus ont grimpé de plus de 36% à 8,2 milliards de dollars, alors que le consensus était de 8,14 milliards. Pour l'exercice 2022, Medtronic anticipe un bpa ajusté allant de 5,6 à 5,75$. Le dividende trimestriel est porté à 63 cents, représentant 2% de rendement annualisé.