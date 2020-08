Medtronic bat le consensus

Medtronic bat le consensus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Medtronic , le concepteur d'appareils médicaux basé à Dublin, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des résultats en forte baisse, mais supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 487 millions de dollars et 36 cents par action, contre 864 millions de dollars un an avant, soit 64 cents par titre. Le groupe évoque une reprise du rythme des chirurgies. Le bénéfice ajusté trimestriel est ressorti à 62 cents, alors que les revenus se sont tassés de 13% à 6,51 milliards de dollars avec les mesures de restriction. Depuis les profondeurs de la crise remontant au mois d'avril, le management perçoit une reprise plus rapide qu'escompté de son activité.