Medincell : visibilité financière jusqu'au second semestre 2022

(Boursier.com) — Medincell a encaissé au premier semestre de son exercice 2020-2021 des revenus de 3,15 millions d'euros. L'activité de ces 6 derniers mois s'est traduite par une consommation de trésorerie de 6,7 ME, en ligne avec les attentes, comparée à 9,1 ME au cours de l'exercice précèdent. Le résultat opérationnel semestriel est négatif de 8,15 ME pour une perte nette de 10,75 ME.

Au 30 septembre 2020, MedinCell disposait d'une trésorerie de 27,5 ME ainsi que de 3,8 ME d'actifs financiers non risqués. La société estime que cela lui permet de mener à bien ses objectifs stratégiques et couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'au second semestre 2022, en excluant le programme mdc-TTG pour le traitement de la Covid-19, lancé en septembre 2020 afin de valider l'innocuité de l'Ivermectine en prise régulière sous forme orale sur 4 semaines pour simuler la libération continue du principe actif par un injectable longue action. Une première formulation devrait être sélectionnée d'ici la fin de l'année pour entrer immédiatement en développement réglementaire.

A la trésorerie disponible, il convient d'ajouter une dernière tranche de 5 ME du prêt d'un montant total 20 ME octroyé par la Banque Européenne d'Investissement, dont les conditions de tirage ont été renégociées en juin 2020. Cette dernière tranche a finalement été encaissée par MedinCell en novembre 2020.

MedinCell rappelle disposer de 11 produits en formulation ou en développement réglementaire destinés à la santé humaine et 1 produit en formulation est destiné à la santé animale.

Dans le traitement de la schizophrénie (mdc-IRM) développé avec Teva Pharmaceuticals, l'étude pivot d'efficacité de phase 3 est terminée et l'analyse des résultats est prévue pour le premier trimestre 2021. Pour l'antipsychotique mdc-TJK, développé également avec Teva Pharmaceuticals, les résultats de l'étude first-in-human injectable longue action sont attendus en 2021 et orienteront les développements futurs.