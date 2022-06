MedinCell : visibilité financière jusqu'au 3ème trimestre 2023 avec des négociations en cours pour l'étendre

(Boursier.com) — MedinCell a dégagé sur son exercice clos le 31 mars 2022 un résultat opérationnel négatif de 23,8 ME et une perte nette de 24,8 ME. La société n'a pas reconnu de revenus liés au franchissement de nouvelles étapes (milestones) pour les programmes en partenariat avec Teva, alors qu'au titre de l'exercice précédent, les revenus de cette nature s'élevaient à 4,1 ME. Le produit des activités ordinaires s'est quand même élevé à 8,3 ME.

La consommation de trésorerie de l'exercice liée à l'activité de la Société est supérieure à celle de l'année précédente, du fait de l'absence des revenus issus de milestones et de l'augmentation des dépenses opérationnelles courantes, conformément aux prévisions. Sur la même période, elles sont passées de 27,1 ME à 32,2 ME, du fait essentiellement de l'accroissement des activités de Recherche & Développement.

Au 31 mars 2022, MedinCell disposait d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 24,6 ME et 2,6 ME d'actifs financiers, courants et non courants, non risqués (contre respectivement 47,1 ME et 3,9 ME il y a un an). Concernant la restructuration de la dette, une étape a déjà été franchie post-clôture avec la modification des termes de l'emprunt contracté auprès de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), approuvée par les deux parties le 1er juin 2022. Elle inclut le report de six mois du remboursement de la première tranche, de juin 2023 à décembre 2023 ; le report d'un an de la faculté d'application des covenants, de 2022 à 2023 ; l'inclusion des revenus de Teva Pharmaceuticals dans le calcul de la rémunération variable ; l'absence de pénalités pour d'éventuels remboursements anticipés. L'analyse quantitative et qualitative de l'impact de cet amendement est en cours. Les charges financières liées seront comptabilisées au 1er semestre de l'exercice en cours. Cette première étape a ouvert la voie à de nouvelles discussions avec la BEI.

Tout en maintenant la dynamique de ses activités de R&D, MedinCell anticipe une baisse significative de sa consommation de trésorerie sur l'exercice 2022-2023 et parle d'une visibilité financière jusqu'au 3ème trimestre 2023 avec des négociations en cours pour étendre significativement cette visibilité par le biais d'opérations non-dilutives.

MedinCell rappelle que son exercice clos au 31 mars 2022 a été principalement marqué par le dépôt de la demande de mise sur le marché américain pour mdc-IRM dans le traitement de la schizophrénie.

Après réception d'une Lettre de Réponse Complète de la FDA américaine en avril 2022, Teva Pharmaceuticals, qui finance et pilote le développement du produit, prévoit de soumettre à nouveau le dossier de demande de mise sur le marché au cours du 2nd semestre 2022. Teva anticipe ensuite une période d'instruction de six mois de la FDA, si bien que la commercialisation est désormais attendue au 1er semestre 2023. En mai 2022, Teva a initié l'évaluation préclinique pour une indication supplémentaire dans le domaine des neurosciences en utilisant la formulation mdc-IRM.

Les opérations menées pendant l'exercice par les partenaires de MedinCell devraient également aboutir à l'initiation du démarrage de la phase 3 de mdc-TJK (traitement de la schizophrénie). De plus concernant mdc-CWM (douleur et inflammation postopératoire), MedinCell anticipe le lancement par son partenaire AiC au 2ème semestre 2022 d'une étude d'efficacité et d'innocuité de 150 patients après discussions et accord de la FDA