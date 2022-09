MedinCell : visibilité financière étendue à minima jusqu'au premier trimestre 2024 grâce à la BEI

(Boursier.com) — L 'accord obtenu de la BEI porte sur un nouveau crédit de 40 millions d'euros, annonce MedinCell. L'accord de crédit prévoit que la société rembourse par anticipation un précédent prêt de 20 millions d'euros signé en 2018 avec la BEI.

30 millions d'euros de facilité de crédit pourraient être tirés au quatrième trimestre 2022, le décaissement des 10 millions d'euros restants soumis à des conditions qui devraient être remplies en 2023.

Chaque tranche du nouveau crédit sera remboursée 5 ans après le tirage.

La signature de la nouvelle facilité de crédit de la BEI devrait intervenir dans quelques semaines après la finalisation de la documentation juridique.

Ce financement de la BEI étend la visibilité financière de MedinCell à minima jusqu'au premier trimestre 2024.

Alors que la commercialisation du premier traitement basé sur la technologie de rupture de MedinCell est attendue en 2023, la Banque européenne d'investissement réitère son soutien à l'entreprise française avec un nouveau financement d'un montant total de 40 millions d'euros.

Ce nouveau crédit in fine prendra la suite d'un précédent prêt de 20 millions d'euros accordé en 2018 par la BEI, dont les termes ont été modifiés en juin 2022 pour ouvrir la voie à ce nouvel accord en intégrant les revenus de Teva Pharmaceuticals dans le calcul des intérêts variables et l'absence de pénalités pour d'éventuels remboursements anticipés.

"Nous avons une relation forte avec la Banque européenne d'investissement qui est un partenaire stratégique de MedinCell depuis de nombreuses années, a déclaré Jaime Arango, Directeur financier de MedinCell. Les conditions pour tirer les deux premières tranches de crédit sont déjà remplies et celles pour tirer la dernière tranche de 10 millions d'euros devraient l'être dans les prochains mois. Le soutien renouvelé nous permet donc d'étendre notre visibilité en termes de trésorerie au moins jusqu'au premier trimestre 2024, tout en limitant la dilution potentielle pour les actionnaires existants. A ce stade, la société devrait avoir atteint un nouveau niveau de maturité avec des revenus réguliers provenant d'un premier produit sur le marché, avec au moins deux produits en développement clinique de phase 3 et d'autres en phase 1 ou 2, ainsi que d'autres programmes au stade de formulation ou préclinique, développés en propre ou avec des partenaires."

Principaux termes et conditions de la convention de crédit

La facilité de crédit est divisée en une première tranche de 20 millions d'euros (tranche A) et deux tranches de 10 millions d'euros (tranches B et C). Le décaissement de chaque tranche est soumis à la réalisation de certaines conditions préalables spécifiées dans la convention de crédit.

La date d'échéance est de cinq ans après le déboursement de chaque tranche, ce qui signifie que le premier remboursement devrait être effectué au dernier trimestre 2027. La rémunération du crédit propre à chaque tranche est composée d'intérêts payables annuellement, d'intérêts capitalisés payables à échéance, et de la plus-value potentielle au titre de de bons de souscription d'actions (BSA) liée à la future hausse du cours basés sur le succès de la société.