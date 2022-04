MedinCell : violente chute après l'annonce de la FDA sur TV-46000/mdc-IRM

(Boursier.com) — Douche froide pour les actionnaires de MedinCell. Dans de gros volumes, le titre de la biotech s'effondre de 28,1% à 6,33 euros en réaction au refus de la Food and Drug Administration (FDA) américaine d'une mise sur le marché, en état, de TV-46000/mdc-IRM, son traitement de la schizophrénie co-développé avec Teva Pharmaceuticals.

Teva et MedinCell restent engagés dans le développement de la rispéridone et de la mise à disposition du produit, aussi rapidement que possible, pour les patients américains. Teva prépare, sur la base de la lettre de réponse complète de la FDA, les prochaines étapes et travaillera en étroite collaboration avec la FDA pour répondre à ses recommandations.

Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell, a déclaré : "nous avons pleinement confiance en notre partenaire Teva pour agir rapidement compte tenu des résultats positifs des études de phase 3. Teva reste confiant dans la technologie de MedinCell pour le développement de produits injectables à libération prolongée". Le Dr Richard Malamut, Président du Conseil Médical de MedinCell, a ajouté : "les lettres de réponse complète sont habituelles dans le processus réglementaire de la FDA. Une nouvelle demande de mise sur le marché après la mise en oeuvre de mesures correctives conduit la plupart du temps à une approbation".

Bryan Garnier note qu'à l'heure actuelle Teva a fourni une visibilité limitée sur l'étendue du problème et les délais de correction à envisager. Le broker anticipe un retard de 6 à 12 mois dans le programme. Cependant, il note que l'engagement de Teva envers MedinCell et sa technologie reste fort et avec un désir de soumettre à nouveau et de continuer à développer les deux autres programmes en partenariat. Le courtier maintient ainsi son avis 'achat' sur MedinCell ainsi que sa cible de 18 euros. Il affirme que tout faiblesse du titre aujourd'hui peut constituer une opportunité de renforcer des positions existantes.