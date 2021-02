MedinCell : vif succès de son augmentation de capital

(Boursier.com) — MedinCell , société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant de 29,8 ME réalisée dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, par construction accélérée d'un livre d'ordres.

Bryan, Garnier & Co Limited et ODDO BHF SCA agissaient en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés.

Forte d'une très bonne dynamique dans la construction du livre d'ordres, l'opération fait ressortir une décote limitée de 8% par rapport au cours de clôture de l'action de la Société' sur le marché' réglementé d'Euronext à Paris le 10 février 2021 et représente 10,9% du capital social de la société' par la création de 2.414.255 actions nouvelles.

"Nous remercions tous les investisseurs qui nous renouvellent leur soutien et ceux qui nous rejoignent. Nous réalisons avec grand succès une augmentation de capital dans des conditions que nous jugeons très favorables, avec une faible décote, et respectueuses des intérêts de l'ensemble de nos actionnaires", a déclaré Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell. "Nous avons hâte de poursuivre l'extension et la montée en puissance de notre portefeuille et de continuer à développer notre modèle de pharma humaniste visant à avoir un réel impact sur la santé des patients dans le monde."

"Ces nouvelles ressources, qui viennent s'ajouter à notre solide position de trésorerie, s'établissant pour rappel à 27,5 ME au 30 septembre 2020, constituent une opportunité majeure pour accélérer la cadence de nos développements, déclare Jaime Arango, Directeur Financier de MedinCell. Elles permettront à la Société de sécuriser ses besoins de financement jusqu'à mi-2023" conclut la société.