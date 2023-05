MedinCell veut lever 25 ME

(Boursier.com) — La société pharmaceutique MedinCell lance une Offre Globale d'un montant d'environ 25 millions d'euros, au travers d'une offre aux investisseurs institutionnels via un Placement Privé, et aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre du Placement Privé sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture de l'action de la société des 3 séances de bourse précédant le début du Placement Privé, diminuée d'une décote maximale de 10%. Le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre de l'Offre PrimaryBid sera égal au prix des actions nouvelles offertes dans le cadre du Placement Privé, tel que déterminé par la construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels.

Le processus de construction accélérée du livre d'ordres pour le Placement Privé devrait se terminer avant l'ouverture des marchés le 12 mai, sous réserve d'une clôture anticipée ou prolongée.

"L'approbation par la FDA d'Uzedy nous encourage à accélérer le développement de notre pipeline et à lever des fonds sur les marchés financiers. Il est très important pour nous de permettre aux actionnaires individuels de participer à cette opération dans les mêmes conditions que les investisseurs institutionnels", a déclaré Christophe Douat, président du directoire de MedinCell, avant d'ajouter : "Teva, qui commercialise désormais Uzedy aux États-Unis, est un partenaire idéal pour en faire un traitement de référence en schizophrénie et en tirer tout le potentiel commercial. Au-delà de ce premier produit, nous disposons d'un solide portefeuille de traitements expérimentaux dans plusieurs domaines thérapeutiques, tous basés sur la même technologie que Uzedy. Deux produits importants sont déjà en phase 3, avec des résultats dans les 18 mois, et trois autres devraient entrer en phase clinique dans les 12 prochains mois".

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre du Placement Global et de l'Offre PrimaryBid et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévues le 16 mai 2023. Les actions ordinaires nouvelles seront fongibles avec les actions existantes. Elles bénéficieront de tous les droits attachés aux actions existantes et seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le même ISIN FR0004065605.