Medincell : une année charnière

(Boursier.com) — MedinCell recule de 1% à 6,38 euros ce mardi, alors que le groupe a publié ses résultats financiers annuels consolidés allant d'avril 2022 à mars 2023. Le revenu des activités ordinaires est de 13,7 ME, en hausse de 64% par rapport à l'année précédente. Les dépenses opérationnelles sont de 38,3 ME, +19% par rapport à l'année précédente, 73% des dépenses consacrées à la 'R&D'. La consommation de trésorerie liée à l'activité est de 21,2 ME, soit un repli de 1% par rapport à l'année précédente.

Portzamparc parle d'une année qui a été "charnière" pour Medincell et qui lui permet de propulser son premier produit en commercialisation... "La trésorerie est sécurisée jusqu'à ce que les royalties d'UZEDY (7%) soient suffisantes pour compenser les dépenses opérationnelles de la société (2025). Nous ajustons les OPEX prévisionnelles sur les prochaines années, ce qui nous conduit à ajuster notre objectif de 18 à 17,4 euros avec un avis à 'Acheter'" conclut l'analyste.

Jaime Arango, Directeur financier de MedinCell, a déclaré : "L'approbation par la FDA américaine de notre premier produit est une étape majeure pour MedinCell. Nous allons maintenant recevoir des royalties et des milestones commerciaux qui pourraient couvrir nos dépenses opérationnelles dès 2025. La récente augmentation de capital nous offre par ailleurs une visibilité financière au-delà des résultats clés des phases 3 de mdc-TJK et mdc-CWM."