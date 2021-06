MedinCell : sous les 10 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Médincell campe sous les 10 euros en bourse de Paris ce jeudi, alors qu'au 31 mars 2021, le groupe disposait d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 47,1 ME et 3,9 ME d'actifs financiers, courants et non courants, non risqués (contre respectivement 12,4 ME et 3,6 ME il y a un an). La société de recherche médicale estime disposer d'une visibilité financière jusqu'à l'été 2023.

Le renforcement de la visibilité financière a notamment pour origine la forte croissance des produits des activités qui s'élèvent à 11,8 ME sur l'exercice 2020-2021, soit une augmentation de 96% par rapport à l'année précédente. La perte opérationnelle courante a été réduite à 15,4 ME sur l'exercice clos fin mars 2021 et la perte nette à 19 ME.

Le titre recule de 0,5% à 9,60 euros ce midi, alors que Bryan Garnier a ajusté son objectif de cours en baisse de 20,5 à 17,6 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier.