MedinCell : Richard Malamut devient Directeur Médical

(Boursier.com) — La biotech MedinCell a annoncé l'arrivée du Dr Richard Malamut, spécialiste du développement pharmaceutique aux États-Unis, comme Directeur Médical.

Avant de rejoindre MedinCell en tant que Directeur Médical, le Dr. Richard Malamut était Directeur Médical et Vice-Président exécutif chez Collegium Pharmaceuticals et Président du Medical Advisory Board de MedinCell. Il a également été directeur médical pour Braeburn Pharmaceuticals et Avanir Pharmaceuticals. De 2013 à 2016, il a été Vice-Président senior du développement clinique mondial de Teva Pharmaceuticals dans plusieurs domaines : douleur, neuropsychiatrie, oncologie et nouvelles entités thérapeutiques. Avant cela, il avait occupé plusieurs postes avec des responsabilités croissantes chez Bristol-Myers et AstraZeneca, prenant en charge, notamment, les enjeux liés aux premières phases des développements cliniques et à la médecine translationnelle.

" Après avoir travaillé activement au sein du Conseil Médical de MedinCell, je suis ravi de rejoindre l'entreprise à plein temps en tant que Directeur Médical au moment où un premier produit est en phase finale du processus d'approbation de la FDA. J'ai hâte de contribuer au succès des autres programmes du portefeuille de MedinCell ", a déclaré Richard Malamut.

" Je suis vraiment ravi d'autant plus que nous connaissons Richard depuis 2013 lorsqu'il était chez Teva. Il apportera à MedinCell sa connaissance approfondie des processus réglementaires américains et du développement clinique. Richard jouera aussi un rôle déterminant dans l'évaluation de nouvelles opportunités. C'est un expert à la fois du système nerveux central et de la douleur, domaines dans lesquels nous sommes très actifs ", ajoute Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell.