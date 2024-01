MedinCell : reste bien orienté

(Boursier.com) — Dans un marché fortement baissier, MedinCell avance de 1,2% à 7,6 euros après un bond de plus de 8% jeudi. Jefferies a initié le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et un objectif de cours de 12 euros, soit un potentiel d'appréciation de +74% par rapport au cours de clôture de mercredi. L'analyste considère Medincell comme l'acteur le mieux positionné dans le domaine des produits injectables à action prolongée grâce à sa technologie d'administration de médicaments de pointe qui devrait lui permettre de surpasser ses concurrents dans des indications où le besoin médical est important et grandissant.