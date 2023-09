Medincell : renfort de marque

(Boursier.com) — Le Dr Grace Kim, spécialiste reconnue en stratégie financière et relations investisseurs du secteur biopharma américain, rejoint MedinCell.

"Nous sommes très fiers d'accueillir Grace, qui est reconnue comme l'une des meilleures stratèges américaines en matière de relation investisseurs", a déclaré Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell. "Je vois déjà l'impact de ses actions. Elle a une connaissance approfondie du monde financier lié au secteur pharmaceutique et biotechnologique américain. Je suis convaincu qu'elle mettra son expérience à profit pour soutenir notre stratégie, accroître notre visibilité, développer la demande et créer de la valeur à long terme. Nous devons profiter de l'intérêt croissant pour MedinCell de la part de prestigieux investisseurs institutionnels biopharma américains, à la suite du lancement commercial d'UZEDY et de la reconnaissance du potentiel de first-in-class de mdc-TJK, un injectable d'olanzapine à action prolongée également basé sur la technologie de MedinCell et actuellement en phase 3."

"J'ai été attirée par MedinCell à la suite de discussions avec certains des meilleurs analystes biotech et ai procédé à une analyse approfondie de la société. Je suis impressionnée par l'équipe, par ses récents succès ainsi que par le potentiel de son portefeuille de produits de prochaine génération en développement", a déclaré Dr Kim. "MedinCell fait partie des sociétés les plus prometteuses que j'ai pu voir. C'est un grand honneur de travailler avec l'équipe de direction à ce point d'inflexion majeur."

Dr Kim a occupé des postes de direction dans des entreprises publiques et privées, notamment en tant que Directrice de la stratégie, Responsable des relations investisseurs et Directrice du Business Development. Elle a eu aussi des rôles de vice-président ou fondatrice dans deux sociétés de conseil en relations investisseurs et en développement dans le secteur biopharma, notamment Burns McClellan, la plus ancienne société de relations investisseurs dans le domaine de la biophama aux États-Unis. Elle a aussi travaillé avec BeiGene, BioMarin, Cullinan Oncology, Aimmune (Nestlé) et de nombreuses autres sociétés biopharmaceutiques dans divers domaines thérapeutiques, notamment en SNC (Système Nerveux Central) et en oncologie.

Le Dr Kim est titulaire d'un PhD en pharmacologie de l'Université de Floride et a fait des études postdoctorales en immunologie et des études supérieures à l'Université de Chicago. Elle a été rédactrice scientifique au début de sa carrière et a prodigué des conseils sur l'analyse des médicaments via une base de données propriétaire. Le Dr Kim a publié des articles dans Nature Clinical Oncology et occupe un poste de professeure adjointe à l'université de Columbia.