MedinCell : renforcement de la visibilité financière

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MedinCell annonce avoir renégocié les conditions de tirage de la dernière tranche du prêt de la BEI, ce qui permet à la société de sécuriser 5 millions d'euros de financement non-dilutif supplémentaire. Pour rappel, la BEI avait apporté en mars 2018 un soutien de 20 ME à MedinCell, encaissable en trois tranches. Les deux premières ont été versées en juin 2018 et juillet 2019. Ce prêt est remboursable au-delà du 1er juin 2023. A cette période MedinCell devrait déjà recevoir des revenus issus des royalties de la vente des premiers produits basés sur sa technologie propriétaire.

" En tenant compte de ces 5 ME immédiatement disponibles et du PGE de 10,9 ME, ainsi que des liquidités détaillées à l'occasion de la publication de nos résultats consolidés, il y a quelques jours, nous disposons de plus de 30 ME de ressources financières mobilisables. Ce montant peut être mis en perspective avec la consommation de trésorerie liée à l'activité qui s'est élevée à 12,5 ME lors du dernier exercice clos au 31 mars 2020, conformément à nos prévisions. En anticipant une évolution de 10 à 15% de nos dépenses pour l'exercice actuel, sans compter notre projet Covid-19, notre visibilité financière reste confortable et permet de nous projeter au-delà de 2021 ", commente la direction.