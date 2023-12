Medincell : recule après les résultats

(Boursier.com) — Medincell trébuche de 5% à 6,65 euros au lendemain de la publication de ses comptes semestriels. Au 30 septembre, la firme disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 26,8 ME, dont 15 ME d'actifs financiers courants non risqués. Dans son scénario prévisionnel de base, MedinCell se dit pleinement en mesure de respecter les engagements financiers pris contractuellement vis-à-vis de la BEI dans les douze prochains mois quant au niveau de trésorerie prévisionnelle. Cet horizon de temps pourrait considérablement augmenter avec la signature de nouveaux accords de licence actuellement en discussion. Le rythme de montée en puissance des ventes de UZEDY, qui dépend notamment de la stratégie commerciale de Teva, ainsi que la date d'une éventuelle approbation de mdc-TJK et de sa mise sur le marché, pourrait également avoir un impact significatif sur la visibilité financière de la société.

Une publication qui marque le passage de Medincell de la phase R&D à la phase commerciale avec l'enregistrement de ses premiers revenus récurrents, affirme Oddo BHF. Le marché portera dans ce cadre une attention particulière à l'évolution des ventes d'Uzedy sur les prochains mois. Les catalyseurs cliniques et notamment mdc-TJK renforceront la conviction sur le titre, selon le courtier, à 'surperformer'.

Grâce au lancement commercial réalisé par Teva le groupe a pu enregistrer un nouveau milestone au premier semestre mais surtout des premières royalties sur vente, et ainsi entamer une réduction des pertes, souligne TP ICAP Midcap ('achat'). Une tendance qui devrait se confirmer...