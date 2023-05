MedinCell : prévisible ?

(Boursier.com) — MedinCell monte de 0,7% à 7,10 euros, alors que le groupe a conclu avec succès son Offre Globale pour un montant final de 25,1 millions d'euros auprès d'investisseurs français et internationaux via un Placement Privé, et aux investisseurs particuliers français via la plateforme PrimaryBid.

Le produit net de l'offre globale, vient renforcer les fonds dont dispose déjà la société qui a pour objectif de contribuer au financement des activités précliniques et cliniques pour les programmes de la Société, notamment en l'occurrence de l'essai clinique de Phase 1 de mdc-GRT, les activités précliniques et cliniques de plusieurs produits expérimentaux tels que mdc-TMK et mdc-DPL.

"Nous attendions cette opération, qui va permettre à Medincell de financer ses activités en attendant que les royalties (7%) issues des ventes d'UZEDY deviennent significatives (2025)" commente Portzamparc dont les hypothèses prévoyaient une opération de 20 ME à un cours de 10 euros, donnant lieu à l'émission de 2 millions de nouvelles actions. "Nous ajustons ces paramètres à l'annonce et notre objectif de cours de 18,6 euros à 18 euros. Nous maintenons notre recommandation 'Acheter'" conclut l'analyste.