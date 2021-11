MedinCell : présentation en 1ère mondiale par Teva des données positives de phase 3 de mdc-IRM

(Boursier.com) — Le partenaire de MedinCell, Teva Pharmaceuticals, a présenté les résultats de l'étude pivot de phase 3, Risperidone Subcutaneous Extended-release Study (RISE), comparant l'administration mensuelle (q1m) et une fois tous les deux mois (q2m) de TV-46000 avec un placebo (1:1:1) chez des patients atteints de schizophrénie stabilisés après prise orale de rispéridone. Les résultats ont montré que le traitement avec TV-46000 (q1m et q2m) a considérablement prolongé le délai avant une rechute, diminué la proportion de patients au bord de la rechute à la 24ème semaine de l'étude, et augmenté significativement la proportion de patients ayant présenté un état stable.

Le profil de sécurité de TV-46000 s'est révélé favorable, aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié par rapport aux données existantes obtenues avec les formulations orales et d'autres formulations de rispéridone à libération prolongée. Ces résultats, au travers de l'analyse détaillée de l'étude TV46000, ont été présentés par Teva lors de la conférence annuelle Psych Congress 2021 qui s'est tenue du 29 octobre au 1er novembre 2021 à San Antonio au Texas.

"Les données de l'étude pivot dévoilées par notre partenaire soutiennent le fort potentiel de mdc-IRM pour prévenir le risque de rechute et stabiliser les symptômes cliniques, deux objectifs essentiels de la prise en charge de cette maladie très handicapante", déclare Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell. "Ces résultats confirment le potentiel de notre technologie pour accélérer l'adoption des traitements injectables à longue durée d'action qui pourraient être proposés, par exemple, dès le premier épisode psychotique ou au premier stade de la maladie pour mdc-IRM."