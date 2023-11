MedinCell participera à la conférence JefferiesGlobal Healthcare à Londres

(Boursier.com) — MedinCell a récemment atteint le stade commercial avec la mise sur le marché par Teva de UZEDY pour le traitement de la schizophrénie. UZEDY est le premier produit innovant basé sur la technologie d'injection à action prolongée BEPO de MedinCell à avoir reçu l'approbation de la FDA, l'agence réglementaire américaine.

En parallèle, MedinCell développe un portefeuille de traitements innovants utilisant également la technologie BEPO. Celui-ci inclut notamment :

2 candidats médicament au stade clinique de phase 3 :

mdc-TJK : potentiellement la première injection à action prolongée d'olanzapine avec un profil de sécurité favorable qui pourrait permettre une large adoption pour le traitement des patients atteints des formes les plus sévères de schizophrénie,

mdc-CWM : une formulation à libération prolongée d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, le celecoxib, visant à faciliter la récupération des patients et à réduire le besoin d'opioïdes potentiellement addictifs après la pose d'une prothèse du genou.

3 candidats prêts à entrer en étude de phase 1 en 2024 :

mdc-WWM : contraceptif injectable sous-cutané actif pendant 6 mois.

mdc-GRT : injection sous-cutanée mensuelle de tacrolimus à action prolongée pour prévenir le rejet de greffe d'organe.

mdc-STM : programme dédié à la lutte mondiale contre le paludisme.

D'autres programmes sont actuellement au stade d'évaluation et de formulation, certains dans le cadre de la stratégie de développement de programmes internes, d'autres dans le cadre de partenariats