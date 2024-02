MedinCell participera à la conférence Evercore ISI 2024 Emerging Biotech

(Boursier.com) — Christophe Douat, Président du Directoire, et Richard Malamut, Directeur Médical, présenteront le portefeuille de produits commerciaux et en phase de développement clinique avancé de MedinCell lors de la conférence Evercore ISI 2024 Emerging Biotech le 28 février à 4pm ET (22h00 CET).

Les investisseurs pourront accéder à la présentation en direct en cliquant sur le lien suivant : https://wsw.com/webcast/evercore40/medcl/2517563

-Des réunions individuelles avec le management peuvent être organisées directement avec MedinCell ou avec des représentants de la conférence.